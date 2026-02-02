Vis | colpo di scena Venduto Stabile Il bomber all’Entella

La Vis ha venduto il suo miglior bomber, Davide Pio Stabile, a poche ore dalla chiusura del mercato. La cessione è stata ufficializzata ieri, e il giocatore passa in serie B alla Virtus Entella. Un colpo di scena che cambia le carte in tavola per la squadra locale, ora decisa a ripartire senza il suo goleador.

La Vis cede il proprio capocannoniere a poche ore dalla fine del mercato. Concretizzata infatti ieri la cessione di Davide Pio Stabile in serie B alla Virtus Entella. Decisiva la volontà del giocatore di compiere il salto di categoria. Per il classe 2004 in questa prima metà di stagione sette gol e due assist in ventidue presenze. Nelle ultime due gare, nonostante il problema al piede che lo aveva costretto a subentrare dalla panchina, era andato sempre a segno. Con Lari e Jallow ancora ai box per infortunio, oggi la Vis non interverrà comunque sul mercato. Lo potrebbe fare entro le 20, orario di chiusura di questa sessione invernale, ma considerata anche l’abbondanza di trequartisti presenti in rosa (Machin,Di Paola e Giovannini) la società si sente già a posto cosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Piancastagnaio la Vis si prepara a tornare in campo con diverse assenze importanti superate.

