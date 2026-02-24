Virtus mercoledì 25 febbraio la sfida di Eurolega contro il Barca Dove vederla in tv

La Virtus affronta il Barcellona mercoledì 25 febbraio in una partita di Eurolega, dopo aver perso in Coppa Italia. La squadra biancoblu vuole riscattarsi e dimostrare la propria forza in questa competizione europea. La sfida si gioca in casa della Virtus, attirando molti tifosi che sperano in una vittoria importante. La partita sarà trasmessa in diretta su alcuni canali televisivi, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’incontro.

Bologna, 24 febbraio 2026 - La Virtus si lascia alle spalle l’amarezza della Coppa Italia e si rituffa in Eurolega. Mercoledì sera alle 20.30 in Arena arriva il Barcellona di Will Clyburn e sopratutto di Toko Shengelia. Sarà la sfida contro una delle grandi d’Europa ma anche l’occasione che il tributo bianconero tributerà al guerriero georgiano, protagonista per quattro stagioni con la canotta bianconera. Shengelia è stato uno degli elementi cardini del ciclo bianconero conclusosi nel giugno scorso con la vittoria tricolore. Indisponibile Alessandro Pajola, sarà assente anche Daniel Hackett: gli esami strumentali, effettuati a seguito dell’infortunio rimediato dal giocatore di Forlompopoli nei quarti di finale di Coppa Italia contro Napoli, hanno evidenziato una lesione di primo grande al grande gluteo sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

