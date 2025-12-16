Virtus mercoledì 17 dicembre in campo a Belgrado | dove vederla in tv

La Virtus Bologna si prepara a disputare due incontri consecutivi a Belgrado, con la prima partita in programma mercoledì 17 dicembre. La squadra di Dusko Ivanovic affronterà due sfide di Eurolega nella capitale serba, un appuntamento importante nel calendario della competizione. Ecco le informazioni su come seguire le partite in diretta televisiva.

Bologna, 16 dicembre 2025 - Prima di due sfide consecutive a Belgrado per la Virtus. La formazione di Dusko Ivanovic scenderà in campo domani e venerdì nella capitale serba per un doppio turno di Eurolega. Primo appuntamento domani sera alle 20.30 alla Beograd Arena contro il Partizan Mozzart Bet, un appuntamento che vede la Virtus in cerca di conferme e che per l’occasione recupera anche Matt Morgan. “Partita difficile contro una squadra che nelle ultime quattro uscite sta giocando bene - sottolinea coach Dusko Ivanovic - Sicuramente l’ambiente della Beograd Arena è un vantaggio per il Partizan ma soprattutto mentalmente sono una squadra di alto livello. Sport.quotidiano.net

