Virtus venerdì 12 dicembre la sfida con l’Hapoel | dove vederla in tv

Venerdì 12 dicembre alle 20, la Virtus Bologna torna in campo alla Virtus Arena per affrontare l’Hapoel. La partita, valida per la competizione europea, vedrà i biancoblù impegnati in una sfida importante. Ecco tutte le informazioni su come seguirla in diretta televisiva.

Bologna, 11 dicembre 2025 - La Virtus torna in campo. Appuntamento ancora alla Virtus Arena per la formazione di Dusko Ivanovic che venerdì sera alle 20.30, scende in campo in Fiera per affrontare, nella quindicesima giornata di Eurolega, l’Hapoel IBI Tel Aviv. Al di là dei risvolti politici del confronto, previsti come in casa della sfida con il Maccabi proteste e manifestazioni ProPalestina, il confronto sul campo mette di fronte alla Virtus quella che attualmente è la formazione leader in Eurolega e che al mento ha un bilancio di 10 vittorie e appena 4 sconfitte con il migliore attacco in assoluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net