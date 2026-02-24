Virtus Bologna punta allo scudetto | la sfida per il titolo

La Virtus Bologna si concentra sull’obiettivo di vincere lo scudetto, motivata dal successo ottenuto nelle ultime partite. La squadra ha lavorato sodo per migliorare la difesa e aumentare l’intensità in campo, puntando a mantenere alta la concentrazione. I giocatori si allenano quotidianamente per affrontare le prossime sfide, consapevoli dell’importanza di ogni dettaglio. La tensione cresce mentre si avvicina il momento decisivo della stagione.

La stagione della Virtus Bologna resta al centro dell’attenzione, con l’obiettivo di riaccendere la duplice energia dello spettacolo sportivo: aspirare allo scudetto e tradurre ogni sforzo in risultati concreti. La squadra arriva da una serie di segnali contrastanti, tra confronti impegnativi e momenti di lucidità che hanno tenuto vivo l’interrogativo su quali margini restino per migliorare ancora. La formazione emiliana punta a riconquistare la corona tricolore, senza considerarlo un ripiego ma come conferma di una continuità tecnico-tattica mantenuta nel tempo. Non è stata una stagione semplice: la gestione delle energie e una certa tenuta mentale restano elementi chiave nel quadro generale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Inter travolge il Sassuolo e punta allo scudetto: la Juve è l'ultimo ostacoloL'Inter ha travolto il Sassuolo con un risultato netto e si avvicina sempre di più allo scudetto.

LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sfida di ferro contro la capolista, palla a due alla Virtus ArenaLa Virtus Bologna affronta l'Hapoel Tel Aviv nella gara di Eurolega 2026 in diretta dalla Virtus Arena.

DIRETTA/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 83-73): felsinei in semifinale (oggi 19 febbraio 2026)Diretta Virtus Bologna Napoli streaming video tv: alla Inalpi Arena di Torino si gioca stasera il quarto di finale di Coppa Italia basket.

La Virtus vola alto e batte Napoli 83-73Nei quarti di finale di Coppa Italia la formazione di Dusko Ivanovic batte i campani. Sabato la semifinale con Tortona

MERCATO VIRTUS BOLOGNA Se ne parla su Repubblica: Ivanovic verso il rinnovo. Pajola più fuori che dentro, mentre Diouf può restare. Cosa scrive il quotidiano.

Virtus Bologna eliminata in semifinale