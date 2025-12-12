LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv Eurolega basket 2026 in DIRETTA | sfida di ferro contro la capolista palla a due alla Virtus Arena

La Virtus Bologna affronta l'Hapoel Tel Aviv nella gara di Eurolega 2026 in diretta dalla Virtus Arena. Una sfida di alta tensione contro la capolista, con i quintetti iniziali di Vildoza, Edwards e Alston Jr. pronti a scendere in campo. Segui la partita in tempo reale per aggiornamenti e risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Questi gli Starting five scelti dai due coach: Vildoza Edwards Alston Jr. Jallow Diouf (Virtus Bologna); E. Bryant Micic Malcolm Wainright Outuru (Hapoel Tel Aviv) 20:25 Squadre già sul parquet della Virtus Arena per il riscaldamento e la successiva introduzione dei due roster, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. 20:22 Dusko Ivanovic, attraverso il sito della Virtus, ha presentato così la sfida odierna: “ Domani sera (oggi, ndr) avremo un’altra partita molto impegnativa, contro una squadra molto solida e dura da affrontare. Sarà una sfida per noi, soprattutto per quanto riguarda la necessità di limitare il loro sistema di uno contro uno, dato che loro sanno giocare e propongono molte situazioni in isolamento e in uno contro uno. Oasport.it

| Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta (i 12 di Ivanovic) - LE ULTIME I convocati: Virtus in campo con Vildoza, Edwards, Pajola, Niang, Smailagic, Alston, Canka, Hackett, Morgan, Jallow, Diarra, Diouf, Akele. pianetabasket.com

