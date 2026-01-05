Calci graffi e gomitate ai Carabinieri intervenuti per sedare una lite | la 30enne finisce in manette

Una semplice operazione di routine per calmare una lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza. La 30enne coinvolta ha aggredito i Carabinieri intervenuti, causando graffi, calci e gomitate. L’intervento si è concluso con l’arresto della donna, evidenziando come, anche in situazioni di conflitto domestico, la repressione delle condotte violente sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Doveva essere un normale intervento per sedare una lite in famiglia, ma la situazione è degenerata in pochi istanti. Pomeriggio movimentato quello di ieri a Cervia, dove una 30enne di origini straniere è finita in manette dopo essersi scagliata con violenza contro i Carabinieri intervenuti sul.

