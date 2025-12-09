Violento incidente frontale tra auto due donne rimangono ferite | trasportate in ospedale

Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, in via Bonzagni, si è verificato un grave incidente frontale tra due auto, causando il ferimento di due donne. Le vittime sono state immediatamente trasportate in ospedale. L'evento ha suscitato preoccupazione e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Un incidente violento e due donne ferite. E’ il resoconto di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, in via Bonzagni. A scontrarsi, frontalmente, sono state due utilitarie, guidate da due donne: l’impatto – avvenuto all’altezza della rotonda con via Trenti – ha distrutto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

