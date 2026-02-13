Vincenzo Schettini a Frosinone | il prof de La Fisica che ci piace incontra gli studenti al Palazzetto

Vincenzo Schettini, il professor noto per il suo progetto “La Fisica che ci piace”, ha visitato Frosinone e ha incontrato gli studenti al Palazzetto dello Sport, per spiegare la fisica attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana e renderla più accessibile e simpatica.

Grande partecipazione per l'evento con gli alunni del Liceo Severi e dell'ITIS Volta: tra scienza, orientamento e passione, la fisica diventa "amica" La fisica spiegata partendo dalla vita di tutti i giorni, resa semplice, concreta e persino "amica". È questo il messaggio che il professor Vincenzo Schettini, volto noto del progetto La Fisica che ci piace, ha portato al Palazzetto dello Sport di Frosinone, dove ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico "Francesco Severi" e dell'Istituto Superiore "Alessandro Volta". L'iniziativa rientra nel progetto lettura legato al libro La vita che ci piace ed è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica Maria Rosaria Villani insieme ai docenti di fisica dei due istituti.