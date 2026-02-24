Vincenzo Leone, noto chitarrista e produttore, si trasferisce da piazza Bologna a Sanremo a causa del suo coinvolgimento nella musica di Eddie Brock. La sua presenza al Festival di Sanremo 2026 deriva dal suo ruolo fondamentale nel supportare il giovane artista ligure, Edoardo Iaschi, noto come Eddie Brock. Leone ha contribuito alla creazione di brani e alla crescita artistica di Eddie, portando il suo talento in una delle più importanti manifestazioni canore italiane.

Ci saranno tanti romani al Festival di Sanremo 2026. Tra questi, anche il trentenne Vincenzo Leone, chitarrista e produttore che ha contribuito (e non poco) al successo di un concittadino alla prima esperienza in Liguria: Eddie Brock, al secolo Edoardo Iaschi. La notizia della partecipazione di Leone a Sanremo non è passata inosservata nel suo quartiere di origine, piazza Bologna. Da questa sera, 24 febbraio, inizia l'avventura per il classe 1996, nato e cresciuto nel quartiere del II municipio, precisamente a via Padova: “Facciamo il tifo per lui, gli auguriamo una lunga carriera” fa sapere Amos Tesciuba, commerciante e amministratore del gruppo Facebook “Quelli di piazza Bologna!”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

