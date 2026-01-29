Eddie Brock chi è il cantante che ha una doppia vita a Sanremo 2026

Eddie Brock, cantante e protagonista di Sanremo 2026, sorprende ancora. Nelle sue canzoni si mescolano le note di una vita parallela, fatta di altri lavori e di esperienze diverse dalla musica. Arrivato a questo festival, non si ferma a essere solo un artista: continua a vivere due vite, tra il palco e il passato. La sua presenza in gara fa parlare molti, curiosi di scoprire chi si nasconde dietro questa doppia identità.

C’è chi arriva a Sanremo con alle spalle una carriera lunga anni e chi, invece, ci arriva senza aver mai smesso di fare altro. È questo il caso di Eddie Brock, cantautore romano classe 1997 che al Festival di Sanremo 2026 porta Avvoltoi e una doppia vita che incuriosisce. Quella dell’artista pronto a rapirci cantando l’amore e quella di Edoardo Iaschi, che fino a ieri continuava a lavorare lontano dai riflettori. Tutto su Eddie Brock, uno dei big di Sanremo 2026. Dietro il nome Eddie Brock c’è Edoardo Iaschi, romano, cresciuto con la musica come bussola personale. Il suo pseudonimo nasce da una passione adolescenziale per i fumetti e in particolare per il personaggio di Venom, simbolo di un alter ego artistico che convive con la vita reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

