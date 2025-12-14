Pienone in centro al chiarore delle Luci d' Artista intanto spunta una nuova pizzeria e a breve apre un altro McDonald' s

Una domenica sera di grande affluenza a Salerno

Una domenica sera di grande affluenza a Salerno, con il centro cittadino animato dalle luci delle Luci d’Artista. Tra nuove aperture e riaperture di locali, il cuore della città si riempie di visitatori e residenti, creando un’atmosfera vibrante lungo Corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, piazza Portanova, piazza Flavio Gioia e fino alla Villa Comunale.

