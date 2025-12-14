Pienone in centro al chiarore delle Luci d' Artista intanto spunta una nuova pizzeria e a breve apre un altro McDonald' s

Una domenica sera di grande affluenza a Salerno, con il centro cittadino animato dalle luci delle Luci d’Artista. Tra nuove aperture e riaperture di locali, il cuore della città si riempie di visitatori e residenti, creando un’atmosfera vibrante lungo Corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, piazza Portanova, piazza Flavio Gioia e fino alla Villa Comunale.

In particolare, alla stazione di Salerno sta per aprire un nuovo McDonald's, mentre sul Corso Vittorio Emanuele, poco distante da piazza Portanova, ha già alzato la saracinesca un'altra pizzeria

