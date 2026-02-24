Vince McMahon trama per riprendere il controllo della WWE

Vince McMahon ha pianificato di riprendere il controllo della WWE dopo aver investito una grossa somma, a causa di recenti difficoltà finanziarie che hanno colpito l'azienda. La sua strategia prevede l'acquisto di azioni e l'influenza sulle decisioni interne, puntando a rinnovare la gestione. Fonti vicine all'imprenditore indicano che la mossa mira a rilanciare gli eventi e i talenti della compagnia. La situazione resta sotto osservazione.

Una notizia di spicco agita l'orizzonte della WWE, mettendo in campo una potenziale manovra finanziaria di portata globale. Alcune ricostruzioni indicano che Vince McMahon abbia avviato contatti con un fondo sovrano del Medio Oriente con l'obiettivo di riacquistare la federazione, spostando la proprietà in mani private pur mantenendo la strutturazione pubblica della gestione attraverso attori esistenti. Secondo le indicazioni raccolte, McMahon potrebbe operare come partner ombra, lasciando al fondo arabo la visibilità pubblica della proprietà per fronteggiare critiche di azionisti e sponsor legati alle sue vicende personali.