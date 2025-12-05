John Cena | Non ho mai voluto che Vince McMahon lasciasse la WWE

Durante una recente intervista con Bill Simmons per  The Ringer,  John Cena  ha affrontato il tema più scomodo degli ultimi anni in casa WWE: l’addio forzato di  Vince McMahon  dopo le accuse di abusi sessuali, traffico di esseri umani e le indagini legate all’operazione che ha portato alla nascita del gruppo TKO. Pur riconoscendo la gravità della situazione, Cena ha definito “spiacevole” l’uscita di scena di McMahon, spiegando di non aver mai voluto che lasciasse la compagnia. Le parole di John Cena. Cena ha ribadito di non aver mai desiderato il suo addio proprio perché conosce quanto  Vince McMahon  ami il wrestling, ma ha ricordato come lo stesso McMahon gli abbia sempre insegnato che “prima o poi, tocca a tutti andare via”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

