WWE | Vince McMahon potrebbe tornare? Dave Meltzer svela il piano dietro le dimissioni

Secondo quanto rivelato da Dave Meltzer su Wrestling Observer Radio, il possibile ritorno di Vince McMahon ai vertici di TKO potrebbe essere una possibilità concreta nel prossimo futuro. Meltzer ha descritto un “piano” che lascia aperta questa eventualità, alimentando speculazioni sul futuro della leadership in WWE. La vicenda rimane aperta e suscita interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dave Meltzer, intervenuto su Wrestling Observer Radio, ha esposto uno scenario in cui il ritorno di Vince McMahon ai vertici di TKO potrebbe essere solo questione di tempo. Secondo il veterano del giornalismo di wrestling, le dimissioni dell’ex proprietario della WWE non sarebbero mai state pensate come un addio definitivo. “Il giorno in cui Vince McMahon si è dimesso, ha detto che se ne andava, che era in pensione, che aveva chiuso — non aveva la minima intenzione che quella fosse davvero la fine. Zero.” Meltzer ha spiegato che comunicazioni interne avrebbero rivelato quello che lui stesso ha definito più volte un “playbook”, ovvero una strategia studiata a tavolino che permetteva a McMahon di farsi da parte pubblicamente, posizionandosi però per un ritorno attraverso la vendita della compagnia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

