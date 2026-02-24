Villaggio dei Fiori muore e gli abusivi le occupano la casa | sono entrati prima che i parenti potessero ritirare i suoi effetti personali

Una donna deceduta al Villaggio dei Fiori ha lasciato l’appartamento ancora assegnato, ma alcuni abusivi sono entrati prima che i parenti potessero ritirare i suoi effetti personali. La notte scorsa, gli occupanti irregolari hanno varcato la soglia, prendendo possesso della casa, che era ancora ufficialmente di proprietà della famiglia. Il fatto ha lasciato molta amarezza tra i residenti, che ora chiedono interventi rapidi.

SPINEA (VENEZIA) - L’ultimo appartamento occupato al Villaggio dei Fiori non era nemmeno sfitto: risultava ancora assegnato a una donna appena deceduta, e nella casa erano ancora presenti i suoi effetti personali. «È un racket, e non c’è nemmeno il tempo di chiudere le case», denuncia Insula, la società che per conto del Comune di Venezia gestisce le manutenzioni del condominio. Un dettaglio inquietante che conferma come dietro le occupazioni abusive nel quartiere vi sia una vera e propria rete organizzata. Secondo i residenti, le due persone che sabato scorso hanno occupato l’alloggio sarebbero state invitate da altri abusivi, che le avrebbero fatte entrare tranquillamente dal portone principale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

