Bar come discoteche spettacoli abusivi in un’associazioni culturale Gli effetti dei controlli post

A Roma, i controlli su bar e locali notturni sono aumentati dopo l’allarme scoppiato a Crans-Montana. Durante le ispezioni, le forze dell’ordine hanno scoperto discoteche clandestine e spettacoli abusivi organizzati in un’associazione culturale. In alcuni locali, sono state trovate persone senza le certificazioni richieste, e sono stati sequestrati apparecchi audio illegali. La polizia ha anche multato diversi gestori per violazioni delle norme di sicurezza e rispetto delle restrizioni. Nei primi giorni, sono state emesse più di 200 sanzioni e sono state denunciate alcune persone coinvolte nelle attività non autorizzate.

Roma sotto stretta sorveglianza: blitz nei locali dopo l'allarme Crans-Montana. Roma ha intensificato i controlli sulla movida notturna con un bilancio iniziale di oltre 200 sanzioni e numerose denunce. L'azione, innescata dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, mira a contrastare locali abusivi, spettacoli non autorizzati e violazioni delle norme igienico-sanitarie, gettando una nuova luce sulle fragilità della gestione degli spazi pubblici nella capitale. Un'ondata di controlli a tappeto. Le forze dell'ordine, supportate da Polizia Locale, carabinieri e vigili del fuoco, hanno condotto un'ampia operazione a tappeto che ha interessato diverse zone della città, tra cui Trastevere, Ostiense ed Esquilino.