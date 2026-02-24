Villaggio dei Fiori muore e gli abusivi le occupano la casa | sono entrati prima che i parenti potessero ritirare i suoi effetti

La morte di una donna al Villaggio dei Fiori ha portato all'occupazione abusiva della sua casa prima che i parenti potessero rimuovere i suoi effetti personali. Gli sconosciuti sono entrati nell’appartamento, che non era ancora libero, e hanno preso possesso dell’immobile. La famiglia aveva ancora intenzione di recuperare i beni della defunta, ma gli occupanti sono arrivati prima. La situazione crea tensione tra i residenti del quartiere.

SPINEA (VENEZIA) - L’ultimo appartamento occupato al Villaggio dei Fiori non era nemmeno sfitto: risultava ancora assegnato a una donna appena deceduta, e nella casa erano ancora presenti i suoi effetti personali. «È un racket, e non c’è nemmeno il tempo di chiudere le case», denuncia Insula, la società che per conto del Comune di Venezia gestisce le manutenzioni del condominio. Un dettaglio inquietante che conferma come dietro le occupazioni abusive nel quartiere vi sia una vera e propria rete organizzata. Secondo i residenti, le due persone che sabato scorso hanno occupato l’alloggio sarebbero state invitate da altri abusivi, che le avrebbero fatte entrare tranquillamente dal portone principale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

