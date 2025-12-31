Lupo avvistato intorno al parco di Villa Ghigi | VIDEO

Recenti segnalazioni indicano la presenza di un lupo nei pressi del parco di Villa Ghigi, nei colli bolognesi. Nei giorni scorsi, diversi residenti hanno osservato l'animale nelle vicinanze di via San Mamolo, portando all’attenzione del Comune questa situazione. Si tratta di un avvistamento che evidenzia come l’area sia frequentata anche da specie selvatiche, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

Lupo avvistato nei dintorni del parco di Villa Ghigi. Negli ultimi giorni sarebbero diverse le segnalazioni arrivate al Comune riguardo a un esemplare che si aggira sui colli bolognesi, e in particolare proprio nei pressi della frequentata zona verde di via San Mamolo.

