Vigili del fuoco aggrediti da facinorosi nel Napoletano

Una decina di facinorosi, tra cui donne e uomini, hanno aggredito i vigili del fuoco intervenuti a Santa Maria la Carità per un incendio di un camion. La loro furia si è scagliata prima contro l’autista, che hanno malmenato con violenza, e poi contro gli altri membri della squadra che cercavano di difendere il collega. La scena si è svolta in modo rapido e brutale, lasciando un segno evidente sulla sicurezza degli operatori. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Stanotte la squadra di Vigili del fuoco di Castellammare di Stabia, intervenuta per l'incendio di un camion a Santa Maria la Carità "ha subìto una violenta aggressione fisica da parte di una decina di facinorosi, donne ed uomini, avventatosi dapprima sull'autista dei caschi rossi malmenandolo con inusitata e gratuita violenza per poi usare lo stesso deplorevole e condannabile trattamento con i restanti componenti della squadra intervenuti a protezione del proprio collega". Lo denunciano Ciro Notaro, segretario generale di categoria della Uil e Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.