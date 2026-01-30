Vigili del Fuoco Capolongo subentra a Bellizzi | gli auguri del Conapo Benevento

Questa mattina a Benevento si è svolto il cambio al comando dei Vigili del Fuoco. Il capitano Capolongo ha preso il posto di Bellizzi, che lascia dopo un periodo di servizio. Presenti sul posto le autorità e i colleghi, che hanno rivolto i loro auguri al nuovo comandante. La cerimonia si è svolta in modo semplice, senza grandi cerimonie, ma con un clima di rispetto e fiducia.

Oggi avvicendamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento: al Comandante uscente Ing. Mario Bellizzi subentrerà l'Ing. Salvatore Angelo Capolongo. Il Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco di Benevento, a nome di tutti gli iscritti desidera formulare i migliori auguri all' Ing. Salvatore Angelo Capolongo proveniente dalla Direzione Regionale Basilicata, per il nuovo e difficile compito che è stato chiamato ad assolvere come Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento. "Intendiamo assicurare, da parte nostra e della organizzazione sindacale che rappresentiamo, la più leale e fattiva collaborazione, nel reciproco rispetto dei rispettivi ruoli" hanno spiegato Livio Cavuoto e Alfonso Cecere, rappresentanti sindacali del Conapo Benevento.

