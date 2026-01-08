Notte di grandine su Messina numerosi interventi dei vigili del Fuoco | scuole aperte

Nella notte e all’alba di oggi, Messina è stata colpita da una forte grandinata. I vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi pericolanti e mettere in sicurezza le strade, senza segnalare danni rilevanti. Le scuole rimangono aperte e si monitorano eventuali sviluppi legati alle condizioni meteo.

