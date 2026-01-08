Notte di grandine su Messina numerosi interventi dei vigili del Fuoco | scuole aperte
Nella notte e all’alba di oggi, Messina è stata colpita da una forte grandinata. I vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere alberi pericolanti e mettere in sicurezza le strade, senza segnalare danni rilevanti. Le scuole rimangono aperte e si monitorano eventuali sviluppi legati alle condizioni meteo.
Una grandinata nella notte e all'alba di oggi si è abbattuta su Messina. Numerosi gli interventi fin adesso dei vigili del Fuoco per alberi pericolanti e sedi stradali a rischio ma senza particolari problemi. Oggi nuova giornata di allerta gialla sul nostro territorio secondo il bollettino della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
