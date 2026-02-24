VIDEO Blitz anticamorra tra 9 arrestati anche esponenti ‘ndrangheta

I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato nove persone, tra cui esponenti della ‘ndrangheta, in un’operazione contro il crimine organizzato. La causa dell’intervento risiede in un’indagine che ha svelato il coinvolgimento di diversi soggetti in attività illecite legate alla criminalità. Gli arresti, avvenuti nelle prime ore del mattino, puntano a smantellare un sistema di interessi illeciti radicati nel territorio. Le indagini continuano per chiarire altri aspetti dell’inchiesta.

Tempo di lettura: 2 minuti Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che, a partire dalle prime ore della mattinata del 24 febbraio 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 9 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere di stampo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Blitz anticamorra tra Caserta e provincia: 17 arrestiNella mattinata del 22 gennaio 2026, tra Caserta e provincia, è stato condotto un importante blitz anticamorra.

Blitz anticamorra tra Napoli Nord e hinterland: 14 arresti contro i clan Puca, Verde e RanucciI Carabinieri hanno arrestato 14 persone a Napoli Nord e dintorni, smantellando un’alleanza tra i clan Puca, Verde e Ranucci.

Blitz anticamorra a Scampia, colpiti il clan Vanella-Grassi e ‘ndrangheta: arresti e perquisizioniUno degli indagati si era nascosto in un vano ricavato dietro all’armadio della camera da letto. Il Procuratore generale della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha convocato una conferenza stampa ... fanpage.it

Blitz anticamorra, nell'inchiesta anche la droga rapinata alla 'nranghetaStando alle indagini di carabinieri e Dda di Napoli, era un carico da 120mila euro. Per vendetta il clan Nirta Strangio voleva rapire la moglie dell'autore del colpo ... rainews.it

Blitz anticamorra nell’area nord di Napoli: 14 arresti (13 in carcere, 1 ai domiciliari) su ordinanza del GIP su richiesta della DDA. Nel mirino i clan Clan Puca, Clan Verde e Clan Ranucci, attivi tra Sant’Antimo, Sant’Arpino, Casandrino e Grumo Nevano. Conte - facebook.com facebook