Tentati furti in aumento a Vitorchiano il prefetto | Serve il controllo di vicinato

Viterbotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentati furti in aumento a Vitorchiano. Una variazione lieve rispetto all'anno precedente che, per la prefettura, “testimonia una maggiore attenzione al fenomeno da parte dei cittadini e si giustifica grazie alla costante presenza delle forze di polizia”.Sicurezza a Vitorchiano: i datiIl dato è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Furti a Vitorchiano, Grassotti: "Massima attenzione per la sicurezza" - Il sindaco di Vitorchiano, Ruggero Grassotti, interviene in merito ai furti che si sono verificati negli ultimi giorni in alcune abitazioni del territorio comunale. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Tentati Furti Aumento Vitorchiano