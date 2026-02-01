Pisa calcio | esonerato Gilardino In pole Giampaolo Candidati anche D’Aversa e Ballardini

Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino dopo la sconfitta contro il Sassuolo. La squadra ha annunciato che l’allenatore non è più alla guida dei nerazzurri, lasciando il posto a Giampaolo in pole position. Tra i candidati ci sono anche D’Aversa e Ballardini, pronti a subentrare. La decisione arriva dopo una partita difficile in cui i gol di Berardi hanno pesato molto.

PISA – E' stata fatale la sconfitta con il Sassuolo per via dei gol di Berardi e non solo. Il Pisa calcio ha fatto sapere che Alberto Gilardino non è più l'allenatore dei nerazzurri. In panchina con il Sassuolo c'era il vice, Gaetano Caridi, a causa della squalifica del tecnico. Dopo la partita c'è stato un vertice di tre ore allo stadio con il presidente, Giuseppe Corrado, l'amministratore delegato, Giovanni Corrado, e il direttore sportivo, Davide Vaira. Il confronto con l'allenatore non aveva portato a una decisione definitiva anche se la strada sembrava già tracciata. Prima della mezzanotte la decisione è stata comunicata all'interessato e poi ufficializzata dalla società sul proprio sito.

