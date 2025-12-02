Nuove disposizioni ANAC e MIM sui viaggi di istruzione e le Indicazioni operative | scarica bozza adattabile di delibera di CdI

Orizzontescuola.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti disposizioni emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (5 novembre 2025) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Nota n. 8524 del 7 novembre 2025) hanno aggiornato in modo significativo il quadro normativo relativo ai viaggi di istruzione. I chiarimenti definiscono con precisione le soglie applicabili, distinguono tra affidamento diretto, procedura negoziata e ricorso a stazioni . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Dl Pnrr: nuove disposizioni Mim, da Its a incentivi, ai libri - legge approvato dal Consiglio dei ministri miglioriamo ulteriormente l'efficienza delle misure attuative del Pnrr, liberiamo risorse per l'internazionalizzazione degli Its ... Riporta ansa.it

Gite scolastiche, da Anac deroga 6 mesi per gestire affidamenti - L'autorità anticorruzione Anac ha deciso un'ulteriore deroga di sei mesi per le scuole per qualificarsi e gestire gli affidamenti di gite scolastiche e viaggi d'istruzione secondo le nuove regole ... Si legge su ansa.it

ANAC: nuove linee guida per il whistleblowing in consultazione fino al 9/12 - Il whistleblowing è un meccanismo che consente a dipendenti, collaboratori o altre figure legate a un’organizzazione di segnalare in modo riservato comportamenti illeciti o irregolarità. Come scrive diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Nuove Disposizioni Anac Mim