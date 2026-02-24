Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 18 | 40

Un incidente sulla diramazione Roma Sud ha causato code e rallentamenti, secondo i dati di Astral Infomobilità. L’evento si è verificato nei pressi di San Cesareo, coinvolgendo i veicoli in transito in quella zona. La presenza di cantieri sulla A1 Milano-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo peggiora la situazione, con traffico molto intenso tra Guidonia Montecelio e Tivoli. La mattina la viabilità resta congestionata su diverse tratte e si consiglia prudenza agli automobilisti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud segnalato un incidente nei pressi di San Cesareo raccomandiamo prudenza ci tocchiamo sulla A1 milano-napoli dove per la presenza di cantieri Ci sono rallentamenti tra il bivio per Roma nord Guidonia Montecelio verso Napoli sempre per lavori traffico rallentato anche sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni restiamo sulla A24 nel tratto Urbano dove si procede a rilento a partire da via Fiorentini fino al Raccordo Anulare sempre in uscita code sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana è più avanti tra Parco de' Medici il raccordo e vediamo infine la situazione proprio sul raccordo al momento ci sono code a tratti reggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana e più avanti tra Prenestina e Tiburtina in interna code tra Bufalotta e La Rustica da Gianguido lomba è Astral infomobilità e tutto è più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:40La viabilità a Roma si complica.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:40Il traffico intenso tra Roma Fiumicino e la zona di Portonaccio è la causa delle lunghe code sulla Grande Raccordo Anulare.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Laurelli a causa di un incidente Ci sono ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Sabato in Centro potature a Passeggiata di Ripetta. Previsti divieti di sosta e la chiusura della strada nel tratto da lungotevere in Augusta a via della Penna. x.com