Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 15 | 25

Un incidente sulla A24 ha causato code all'altezza di Malagrotta, bloccando il traffico in direzione Roma. La causa principale è il tamponamento tra più veicoli, che ha coinvolto alcuni mezzi pesanti. La situazione ha generato rallentamenti anche sulla A1 tra Anagni e Colleferro e sulla Roma Nord, dove si consiglia prudenza agli automobilisti. La viabilità resta critica, mentre i lavori di messa in sicurezza proseguono su alcune strade provinciali a causa di recenti frane.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla a causa di un incidente Ci sono code all'altezza di Malagrotta in direzione Roma raccomandiamo prudenza incidente segnalato anche sulla A1 Roma Napoli tra Anagni e Colleferro a Roma e sulla diramazione Roma nord all'altezza del Bivio per la A1 in direzione Firenze anche in questo caso un invito alla prudenza passiamo ai cantieri attivi lavori di messa in sicurezza a seguito di Fran è chiusa la provinciale Settevene Palo tra Trevignano e Anguillara nelle due direzioni sempre a causa di una frana chiusa anche la provincia potenze tra i comuni di Gallicano e Poli il traffico veicolare e deviato su via del Torrione

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 15:25Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 07:25Un incidente sulla strada interna tra Roma sud e Appia ha causato una forte congestione, rallentando il traffico in tutta la zona.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente esiste in coda su via Appia ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità #Atac terminati i lavori in via Val D'Ala, la linea 83 ha ripreso il normale percorso, ripristinate le fermate 73810-72781. x.com

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook