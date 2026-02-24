Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 07 | 25

Un incidente sulla strada interna tra Roma sud e Appia ha causato una forte congestione, rallentando il traffico in tutta la zona. La causa principale è stata una difficile manovra di uscita, che ha bloccato le corsie e creato lunghe code in diversi punti. La situazione si è aggravata anche sulla via Salaria e sulla tangenziale est, dove sono state riscontrate attese di diversi chilometri. La polizia stradale invita alla prudenza e alla pazienza.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla corda interna traffico intenso tra diramazione Roma sud e Appia con ripercussioni su via Appia per difficoltà dimissioni in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda tra che sia viste Salaria seguire tra Nomentana e Tiburtina stiamoci sul tratto Urbano della A24 in 23 raccordo la tangenziale est in direzione Roma sempre in direzione Roma si sta in coda su via Pontina 3 Pomezia Trigoria su via Flaminia 3 Malborghetto cimitero Flaminio a seguire tra raccordo e via dei Due Ponti anche su via Sala a causa del restringimento di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe Per consentire lavori di scavo è istituito Inoltre ho limiti di velocità pari a 30 km orari sempre in direzione della capitale voltiamo pagina e Cantieri nel quadrante nord della capitale Per consentire gli interventi sulla rete del gas chiusa al transito veicolare via della Storta nel tratto compreso tra via Cassia e via Braccianese contestualmente le mie buste di zona Dergano su percorsi alternativi fine del termine dei lavori per il 27 febbraio da Maria Vernile Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.