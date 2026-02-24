Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 12 | 25

Un incidente ha causato lunghe code sulla viabilità di Roma, con rallentamenti tra Ardeatina e Prenestina. Un restringimento di carreggiata in via Salaria, per lavori di scavo, limita la velocità a 30 kmh e provoca congestioni. Anche a Guidonia Montecelio e sulla regionale 155 di Fiuggi si registrano blocchi per lavori e traffico intenso. La riapertura di corso Cesare Battisti a Subiaco ridistribuisce il flusso veicolare in zona.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo ed interna si sta in coda tra la diramazione Ardeatina a causa di un incidente mentre che esterna sempre per incidente si sta in coda tra Prenestina Tiburtina spostiamoci su via Salaria dove si sta in coda tra raccordo all'aeroporto dell'Urbe a causa del restringimento di carreggiata in direzione Roma per consentire i lavori di scavo istituito Inoltre un limite di velocità pari a 30 km orari restiamo in tema di cantieri a Guidonia Montecelio su via Maremmana Inferiore si sta in coda nelle due direzioni per lavori tra via Colle nocello e via Cristoforo Ferrari message su via Tiburtina code per traffico intenso nei due sensi di marcia all'altezza di Tivoli Terme spostiamoci sulla regionale 155 di Fiuggi tra San Cesareo Zagarolo dove si sta in coda a causa di lavori in corso nei due sensi di marcia infine a Subiaco è stata riaperta al traffico Corso Cesare Battisti al km 15 tratto precedentemente chiuso a causa dell'apertura di una voragine che aveva compromesso la circolazione stradale

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12:25Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 07:25Un incidente sulla strada interna tra Roma sud e Appia ha causato una forte congestione, rallentando il traffico in tutta la zona.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente esiste in coda su via Appia

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio
Dalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione

#Roma #viabilità Cantiere a via della Storta. Fino a venerdì strada chiusa nel tratto tra Cassia e Braccianese. Le deviazioni bus

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol