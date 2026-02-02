Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 12 | 25

Questa mattina sulla A1 Roma-Napoli il traffico scorre senza problemi. Invece, ci sono code tra San Cesareo e la Roma Teramo in direzione di Napoli, a causa di un incidente risolto sulla via Pontina tra Castel Romano e Spinaceto. Qualche rallentamento anche sulla via Tiburtina tra Settecamini e il raccordo anulare, così come sulla Prenestina in direzione del raccordo. Per lavori sulla Roma Tarquinia, chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud dalla sera fino alle prime ore di domani. La situazione resta sotto controllo, ma i

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Azzano infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione regolare in entrambi i sensi di marcia sulla A1 Roma Napoli invece auto in coda tra San Cesareo e la Roma Teramo in direzione di Napoli il quadrante sud della capitale risolto l'incidente sulla via Pontina tra Castel Romano Spinaceto con la circolazione ora tornata regolare ci spostiamo sulle rallentamenti sulla via Tiburtina tra Settecamini raccordo anulare In quest'ultima direzione rallentamenti anche sulla via Prenestina sempre in direzione del raccordo anulare all'altezza Torrenova in chiusura per i cantieri sulla Roma Tarquinia per lavori di manutenzione e ispezione delle barriere di sicurezza stasera a partire dalle 22 sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud in entrata e in uscita per chi proviene Da Roma fino alle 6 di domani mattina gli interventi proseguiranno fino al 3 febbraio sempre nella stessa fascia oraria

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

