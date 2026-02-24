Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 09 | 40

Un incidente sulla via Appia ha causato lunghe code tra Cava dei Tirreni e l’accordo in direzione di quest’ultimo. La congestione si estende anche sulla via Pontina, tra Castel di Decima e Spinaceto, in entrambe le direzioni. Sul raccordo anulare, tra Casilina e la diramazione Roma Nord, il traffico resta intenso, così come sulla A24 tra Prenestina e Tiburtina. Chiusa invece la strada polense tra Gallicano e Poli a causa di una frana.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente esiste in coda su via Appia tra Cava Dei tirr accordo in direzione di quest'ultimo un altro incidente sulla via Pontina provoca incolonnamenti tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione Roma Firenze da su carreggiata a ridotta portiamoci sul raccordo in carreggiata interna si sta in coda tra Casilina e a seguire traffico congestionato tra diramazione Roma nord e a 24 mentre in esterna code tra Prenestina e Tiburtina si sta in coda anche sul tratto Urbano della A24 tratto cervare raccordo direzione di quest'ultimo mentre sulla A24 roma-teramo di a causa di lavori tra Tivoli e Castel Madama nelle due direzioni tocchiamoci sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana via del Cappellaccio in direzione Roma Eur mentre a Poli resta chiusa a causa di una frana alla via polense km 36 circa nelle due direzioni siamo tra Gallicano e Poli traffico deviato sul via del Torrione dalle mie braccia l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:40Questa mattina a Roma la circolazione si presenta ancora molto intensa, soprattutto sul grande raccordo anulare e sulla Cassia Flaminia.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:40La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina.

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità intervento di rifacimento manto stradale a via Vinadio, sino a fine servizio la linea bus 027 è deviata. Salta la fermata "Laghi delle Colline". x.com

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook