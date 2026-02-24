Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 08 | 40

Un incidente ha causato code sulla via Tiburtina, rallentando il traffico tra Settecamini e il raccordo. La causa principale sono i tamponamenti avvenuti in diverse zone della città, tra cui via Appia, via Pontina e la Cassia bis. I mezzi in panne e i veicoli incolonnati contribuiscono a creare congestioni lungo il grande raccordo anulare e sulla Roma Fiumicino. La situazione resta critica in molte arterie principali di Roma.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Tiburtina un incidente la causa delle code nel senso di marcia tra Settecamini raccordo sempre per incidente esiste in coda su via Appia tra Cava dei Selci il raccordo direzione di quest'ultimo un altro incidente provoca incolonnamenti su via Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione Roma si tratta carreggiata ridotta spostiamoci sulla Cassia bis prestare attenzione all'altezza di Formello così a causa di un veicolo in panne in direzione della capitale sposiamoci sul grande raccordo anulare in internal code tra Casilina e Appia seguire tra diramazione Roma 24 mentre in esterna code tra Prenestina e Tiburtina e a seguire code a tratti tra Cassia bis Aurelia incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 tra raccordo tangenziale est direzione Roma mentre nel senso di marcia opposto a Tor Cervara il raccordo situazione analoga sulla Roma Fiumicino tra raccordo e via del Cappellaccio in direzione Roma dovrei averne da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio di regione Lazio