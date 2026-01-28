La notte tra venerdì e sabato, l’uscita di Valdichiana sulla A1 Milano-Napoli resterà chiusa. La chiusura durerà dalle 22:00 alle 6:00 per permettere i lavori di ripristino dopo un incidente. Chi arriva da Firenze dovrà trovare alternative o aspettare che la strada riapra in mattinata. Nessun altro intervento è previsto sulla tratta in questa fase.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita provenendo da Firenze. In alternativa si consiglia la stazione di Monte San Savino. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di Valdichiana

La stazione di Valdichiana sull'autostrada A1 sarà chiusa per un'intera notte.

