Via Roma chiusa la viabilità regge | Corneto la zona più critica controlli dall’alto con un drone

La chiusura di via Roma, causata da lavori di ristrutturazione, ha portato a una modifica nella viabilità cittadina. La polizia locale ha monitorato il traffico con un drone, specialmente nella zona di Corneto, dove il flusso resta più intenso. Nonostante le restrizioni, le strade principali reggono bene, con scuole, aziende e uffici ancora in attività. La gestione della viabilità continua a essere sotto controllo in questa fase di adattamento.

Il piano di viabilità legato alla chiusura di via Roma è stato promosso dalla polizia locale anche dopo il banco di prova di ieri, con scuole, fabbriche e uffici aperti. E il comandante Danilo Doria si è detto soddisfatto. "Il punto più delicato – spiega – è zona Corneto: rotonda Oasi, vie Mattei, Braccialarghe, Cappuccini, area ospedale e Valteia, in particolare tra le 17.45 e le 19.30. Uno degli ingressi principali ora infatti è da Corneto e via Cincinelli, dove si sta riversando gran parte del traffico di via Roma e Collevario. Cinque gli agenti fissi sul posto. Oltre a monitorare le telecamere, ci aiutiamo con un drone per verificare la situazione dall’alto, vedere dove arriva la fila e prendere eventuali decisioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladri di nuovo in azione a Battipaglia, una residente: "Più controlli anche in zona Serroni alto"Un furto si è verificato ieri sera in zona Serroni a Battipaglia, a causa della mancanza di controlli adeguati.

Zona logistica tra applausi e fischi: "Una decisione calata dall’alto"Recentemente si è concluso il procedimento per l’istituzione della Zona logistica semplificata nel porto della Spezia e nell’area di prolungamento del retroporto a Santo Stefano Magra.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Via Roma chiusa, il piano del Comune: Un mese di disagi, poi basta code; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; Via Roma chiude per un mese: cosa cambia per Macerata e alcune domande lecite…; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.

Via Roma, è scattata la chiusura. Giornata storica, le sbarre del passaggio a livello si sono abbassate per l’ultima voltaMACERATA È scattata ieri alle 14 la chiusura di un tratto di via Roma per i lavori al nuovo sottopasso ferroviario. In azione la task force messa ... msn.com

Via dei Fori Imperiali riaperta al traffico dopo le verifiche di sicurezzaLa strada torna percorribile dopo la chiusura da inizio febbraio per il crollo di tre pini. Controllati 57 alberi e dodici rimossi per precauzione ... rainews.it

Una via Roma in b/n - facebook.com facebook

Montoggio, al via i lavori del progetto “Polis” all’ufficio postale di via Roma x.com