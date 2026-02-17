Quei 100 milioni di euro all' anno che non ci sono che servono per tappare le buche in città

A causa di una mancanza di fondi, il Comune non riesce a riparare le buche nelle strade cittadine, anche se si parla di una cifra di 100 milioni di euro all’anno che, però, non esiste. Sul web e durante le riunioni in consiglio, si discute spesso di questo problema, che si somma ai rifiuti abbandonati e alle nuove zone a pagamento. La situazione rende difficile mantenere le strade in condizioni decenti, creando disagi ai cittadini.

Le strade groviera sono un serio problema a Monza. La soluzione c'è, ma è difficile e costosa Insieme ai rifiuti abbandonati e alle più recenti strisce blu, quello delle buche è uno dei temi più gettonati sui social e in consiglio comunale. A Monza, soprattutto alla vigilia delle elezioni amministrative, è un pullulare di segnalazioni e di mappature: la strada killer, il quartiere con più buche, la via dove si rischia di cadere, il marciapiede dove la slogatura è all’ordine del giorno. È ormai fatto risaputo – da decenni – che a Monza le strade sono una groviera, si cerca di correre ai ripari, pur non riuscendo a sistemare quei 23milioni di metri quadrati di aree asfaltate pubbliche in città.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Max Angioni condivide il suo percorso di crescita e riflessioni personali, passando da un passato di successo economico a una maggiore consapevolezza delle priorità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.