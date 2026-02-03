Palermo piena di buche dopo le piogge richieste da un capo all' altro della città | Basta rattoppi

Le piogge intense degli ultimi giorni hanno causato un vero disastro sulle strade di Palermo. Le buche sono ovunque, alcune anche profonde, e i cittadini si lamentano dei riparatori che arrivano solo a rattoppare senza risolvere il problema. La situazione è critica, e molti chiedono che si intervenga seriamente invece di limitarsi ai fix temporanei.

Le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno lasciato il segno sulle strade della città. Sono numerose le vie in cui si sono aperte delle buche, in alcuni casi anche grosse, che mettono a dura prova pneumatici e sospensioni di auto e moto e a rischio l'incolumità di chi guida. Sono oltre una.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo strade

Dopo il Giubileo, le strade di Roma mostrano segni di usura a causa delle recenti piogge.

La strada di Buonviaggio presenta numerosi rattoppi e buche, rendendo il transito più rischioso, specialmente per i motociclisti.

Ultime notizie su Palermo strade

Sognando una città senza buche e con piste ciclabili sicureQuesta mattina, dopo una settimana di pioggia, vento e ciclone Harry esco finalmente con la mia giallina, io e lei felici ci riprendiamo la strada. La sorpresa che poi non è una sorpresa, sono le co ... palermotoday.it

Zona Oreto, in via Stazzone strade ridotte a un colabrodo: Aspettiamo che ci scappi il morto?Buche profonde, asfalto sbriciolato, acqua stagnante che nasconde vere e proprie trappole per automobilisti e motociclisti. Siamo in via Stazzone, all’altezza del ponte di via Oreto, e la situazione d ... palermotoday.it

