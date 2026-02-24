Via Imera una strada nel degrado

Via Imera si trova in uno stato di abbandono a causa della mancanza di interventi regolari di pulizia. Le sterpaglie, piene di rifiuti come vetro e plastica, si accumulano vicino a una scuola elementare, creando un ambiente insalubre. La paura è che senza un intervento immediato, la situazione possa peggiorare ulteriormente, compromettendo la sicurezza dei residenti e dei bambini che frequentano l’istituto. La domanda resta senza risposta: chi deve intervenire?

Come è possibile lasciare delle sterpaglie piene di immondizia vetro e quant'altro a pochi passi da una scuola elementare perché non si provvede settimanalmente alla pulizia e quantomeno a rimuovere tutto? Dico che è triste pensare che questa città voglia crescere o rimanere pulita se prima di tutto le ditte che dovrebbero occuparsi di questo non lo fanno e pensare che a pochi metri da lì in corso Finocchiaro Aprile gli spazzini della Rap passano regolarmente. Quell'anziano invalido aggredito da un gruppetto di ragazzini: "Perché nessuno interviene davvero?" . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Spazi del centro nel degrado, in programma il recupero di due aree in via Imera e al CapoSono in programma interventi di recupero per due aree centrali in stato di degrado: piazza San Gregorio al Capo e un tratto di via Imera.

