Spazi del centro nel degrado in programma il recupero di due aree in via Imera e al Capo
Sono in programma interventi di recupero per due aree centrali in stato di degrado: piazza San Gregorio al Capo e un tratto di via Imera. L’obiettivo è ristabilire la sicurezza e migliorare la fruibilità di questi spazi, contribuendo alla riqualificazione del centro cittadino. L’intervento prevede lavori di riordino e valorizzazione, per restituire a cittadini e visitatori luoghi più accoglienti e funzionali.
Due spazi in stato di degrado del centro sulla via del recupero. Si tratta di piazza San Gregorio, al Capo, e di un tratto di via Imera. A dare notizia dell'avvio dell'iter per la rigenerazione delle aree è il consigliere comunale Ottavio Zacco.Pavimentazioni, restauri di monumenti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
