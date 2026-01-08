Spazi del centro nel degrado in programma il recupero di due aree in via Imera e al Capo

Sono in programma interventi di recupero per due aree centrali in stato di degrado: piazza San Gregorio al Capo e un tratto di via Imera. L’obiettivo è ristabilire la sicurezza e migliorare la fruibilità di questi spazi, contribuendo alla riqualificazione del centro cittadino. L’intervento prevede lavori di riordino e valorizzazione, per restituire a cittadini e visitatori luoghi più accoglienti e funzionali.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.