Buche profonde e strada nel degrado nel tratto subito dopo il neonato corridoio verde FOTO

Probabilmente sarebbe stato troppo chiedere che venisse rifatto l'asfalto anche davanti al tribunale di Pescara dopo l'apertura del neonato “corridoio verde”, la nuova strada posta alle spalle dell'università che porta davanti al palazzo di giustizia e alla rotatoria di San Donato.Da quando è stata inaugurato il nuovo tratto, come era comprensibile, il transito dei veicoli è cresciuto notevolmente rispetto al passato quando da quelle parti passava solo chi parcheggiava per recarsi in tribunale. Tanto che è capitato già varie volte che qualche automobilista distratto abbia lasciato l'automobile parcheggiata in mezzo alla carreggiata stradale forse non rendendosi ancora conto della novità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

