vgp italy inaugura il vgp park legnano nuovo polo logistico alle porte di milano

VGP Italy ha completato la costruzione del VGP Park Legnano, un nuovo polo logistico alle porte di Milano, per rispondere alla crescente domanda di spazi di stoccaggio nella regione. La realizzazione di questo immobile è stata favorita dalla forte richiesta di aziende che cercano soluzioni moderne e efficienti. Il centro offre ampi magazzini e accessi facilitati, contribuendo a migliorare le operazioni di distribuzione locale. Ora il parco si prepara ad accogliere i primi clienti.

Il nuovo hub logistico nell'area nord di Milano entra in piena operatività con Melchioni Car System e GymbeamUn progetto di rigenerazione brownfield ad alta efficienza energetica, certificato BREEAM Outstanding Legnano, 11 febbraio 2026 - VGP NV ("VGP" o "il Gruppo") proprietario, gestore e sviluppatore europeo di immobili logistici e semi-industriali di alta qualità, ha completato, nei tempi previsti, la realizzazione dell'immobile del VGP Park Legnano, che diventa così un nuovo hub logistico nell'area nord di Milano. Oggi si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del parco alla presenza dei portavoce di VGP Italy, di Melchioni Car System e di Gymbeam.