Spreafico di Dolzago 12 milioni di euro per il nuovo polo logistico
La Spreafico di Dolzago ottiene un finanziamento di 12 milioni di euro da Intesa Sanpaolo. La banca, tramite la sua Direzione Agribusiness, ha concesso il prestito a Francesco Spreafico, garantito da Sace, per costruire un nuovo polo logistico. L’azienda punta a rafforzare la sua presenza e migliorare la logistica nella zona.
Intesa Sanpaolo, attraverso la sua Direzione Agribusiness, ha concesso un finanziamento da 12 milioni di euro, garantito da Sace, a Spreafico Francesco & F.lli per sostenere i piani di sviluppo in Italia e all'estero. L'operazione rientra nell'impegno della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, a favore delle piccole e medie imprese del settore agroalimentare. Il finanziamento è destinato al nuovo centro logistico distributivo di Fiano Romano per l'acquisto dell'immobile e di nuovi impianti frigoriferi, nell'ambito di un piano di investimenti complessivo che supera i 23 milioni di euro.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Approfondimenti su Spreafico Dolzago
Cerreto d'Esi, via libera definitivo al nuovo polo da olrre 12 milioni di euro
Nuovo quartiere delle Rose. I capannoni riqualificati per un altro polo logistico
Ultime notizie su Spreafico Dolzago
Ortofrutta, da Intesa Sanpaolo 12 mln a Spreafico per sviluppoRoma, 30 gen. (askanews) – Intesa Sanpaolo, attraverso la Direzione Agribusiness supporta con un ... msn.com
Ortofrutta, Spreafico investe nella logistica con un finanziamento da 12 milioni di Intesa Sanpaolo e SaceUn finanziamento da 12 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo con la garanzia di Sace, permetterà l’espansione al Sud e sui mercati esteri della Spreafico, società che opera ... msn.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.