Dal gelato al caffè il Made in Italy in vetrina | Rimini al centro del food service mondiale

La recente apertura della 47ª edizione di Sigep World alla Fiera di Rimini riunisce professionisti e aziende del settore food service, mettendo in evidenza l’eccellenza del Made in Italy. Dalla produzione di gelato a quella di caffè, l’evento rappresenta un punto di riferimento internazionale per le novità e le tendenze del settore, consolidando il ruolo di Rimini come centro nevralgico del food service mondiale.

È stata inaugurata alla Fiera di Rimini la 47esima edizione di Sigep World-The World Expo for Foodservice Excellence. Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group ospita il meglio del fuori casa, dalla produzione alle tecnologie. Sotto i riflettori le filiere di gelato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

