Vertici Ue | stretta su Mosca per pace

I vertici dell’Unione Europea hanno deciso di intensificare le sanzioni contro la Russia dopo che le forze russe non sono riuscite a ottenere vittorie militari in Ucraina. La Russia, invece di avanzare, colpisce intenzionalmente civili e infrastrutture essenziali, come centrali energetiche e ospedali, in un inverno difficile. La decisione mira a rafforzare la pressione economica e politica su Mosca. La questione rimane al centro delle discussioni tra i leader europei.

11.10 "La Russia non ha raggiunto i suoi obiettivi militari in Ucraina. Non riuscendo ad avanzare sul campo di battaglia, prende deliberatamente di mira civili e infrastrutture critiche ucraine, comprese quelle energetiche, ospedali, scuole ed edifici residenziali, nel mezzo di un inverno rigido. Gli ucraini restano straordinari per fermezza, determinazione e resilienza". Così in una nota congiunta von der Leyen, Costa e Metsola. "Aumenteremo la pressione finché Mosca si impegni in negoziati significativi verso la pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

UE, nuova stretta su Mosca: Von der Leyen annuncia il 20° pacchettoLa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca.

Ucraina, no di Mosca alle condizioni di pace Ue: chiusura totale su Donbass e truppe NatoLa Russia ha espresso un fermo rifiuto alle condizioni di pace proposte dall'UE, insistendo sulla chiusura totale del Donbass e sul ritiro delle truppe NATO.

