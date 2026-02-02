La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. La decisione arriva nonostante le trattative tra Russia e Ucraina continuino, anche se con incontri sporadici. La guerra in Ucraina non si ferma e l’Europa si prepara a nuove misure per rispondere alle azioni di Mosca.

Malgrado le trattative diplomatiche che stanno permettendo sporadici incontri tra la delegazione ucraina e quella russa, la guerra non rallenta. E Bruxelles, rimasta l’unica sostenitrice di Volodymyr Zelensky dopo che Donald Trump si è smarcato, nemmeno. Anzi, con parole misurate ma dal peso politico evidente, Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea è pronta a varare il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Una misura che pur largamente attesa, dimostra che l’Ue non crede alla buona fede del Cremlino e, anzi, appare convinta che sia soltanto tattica per prendere tempo e massimizzare i risultati della propria offensiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - UE, nuova stretta su Mosca: Von der Leyen annuncia il 20° pacchetto

Mosca invita l’Europa a prendere esempio da Trump per affrontare la crisi ucraina, mentre Von der Leyen accusa la Russia di fingere di cercare la pace.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

