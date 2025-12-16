Ucraina no di Mosca alle condizioni di pace Ue | chiusura totale su Donbass e truppe Nato

La Russia ha espresso un fermo rifiuto alle condizioni di pace proposte dall'UE, insistendo sulla chiusura totale del Donbass e sul ritiro delle truppe NATO. Mentre si attende un nuovo incontro tra Ucraina e Stati Uniti, le tensioni tra Mosca e le potenze occidentali si intensificano, mettendo a rischio il percorso verso una soluzione diplomatica.

© Lanotiziagiornale.it - Ucraina, no di Mosca alle condizioni di pace Ue: chiusura totale su Donbass e truppe Nato In attesa di un nuovo incontro, probabilmente nel fine settimana, tra Ucraina e Stati Uniti, la Russia frena l’entusiasmo di Stati Uniti, Europa e Kiev scaturito dai colloqui di ieri a Berlino. Mosca parla sì di progressi importanti, sostenendo che si è vicini a raggiungere un accordo, ma non cede sul Donbass, dice no alla tregua di Natale e ribadisce il suo veto alle truppe Nato in Ucraina. Mosca frena sull’accordo di pace a Kiev. Il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov ha dichiarato in un’intervista esclusiva ad Abc News di ritenere che le parti in conflitto siano “sul punto” di raggiungere una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra. Lanotiziagiornale.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ucraina, Mosca pronta al dialogo ma per Kiev non ci sono condizioni Ucraina, no di Mosca alle condizioni di pace Ue: chiusura totale su Donbass e truppe Nato - Mosca frena sull'accordo di pace: nessuna concessione sul Donbass e chiusura totale sulle truppe Nato in Ucraina. lanotiziagiornale.it

