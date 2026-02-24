Veronaesplosione in palazzina | un morto

Un'esplosione in una palazzina di Prun di Negrar ha causato il crollo dell'edificio, provocando la morte di un uomo. La causa dell'esplosione sembra essere un problema con una tubatura del gas, che ha provocato danni strutturali significativi. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e cercare eventuali altre persone coinvolte. La scena resta sotto osservazione mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

