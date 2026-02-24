Esplosione in palazzina a Verona morto un uomo sotto le macerie | tre persone in salvo

Un'esplosione in una palazzina di Prun di Negrar ha causato il crollo dell'edificio e il ricovero di tre persone, mentre un uomo è stato estratto senza vita dalle macerie. La causa dell'esplosione sembra essere stata un problema di gas, che ha provocato danni ingenti alla struttura. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l'area e recuperare i sopravvissuti. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire.

Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun di Negrar (Verona) esplosa nel pomeriggio. Si tratta di un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai Vigili del fuoco. Lo si è appreso dal Comune veronese. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Leggi anche: Esplode e crolla una palazzina di tre piani, morto un uomo sotto le macerie. Estratte vive tre persone: cosa è successo nel Veronese

Esplode e crolla una palazzina nel Veronese: un uomo è morto sotto le macerie. Tre le persone estratte viveUna palazzina a Prun, nel Veronese, è crollata improvvisamente, causando la morte di un uomo e il salvataggio di altre tre persone.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Esplosione in una palazzina a Corteno Golgi: muore 54enne; Esplosione in una palazzina a Catanzaro, le voci dei soccorritori nel VIDEO della Questura · LaC News24; Prima il boato e poi l'onda d'urto, fortissima esplosione in una palazzina in paese: morto un uomo; Esplosione in una palazzina a Negrar: un morto e tre feriti.

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: un morto e 3 feriti estratti dalle macerie VIDEONEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, ... ilgazzettino.it

Esplosione in una palazzina di 3 piani, crolla l'intera struttura: 3 feriti estratti dalle macerie, si cerca una quarta personaNEGRAR (VERONA) - Un'esplosione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio, in una palazzina a Prun, frazione del comune di Negrar, nel Veronese. ilgazzettino.it

Tre persone sono state estratte vive dalle macerie della palazzina crollata dopo un'esplosione avvenuta in una frazione di Negrar (Verona). I feriti appaiono in condizioni non gravi. Si sta ancora cercando una quarta persona #ANSA https://www.ansa.it/sito/noti - facebook.com facebook

Napoli, esplosione in appartamento disabitato in centro. Palazzina inagibile, sgomberate 13 persone x.com