Verona promossa anche per la sicurezza del gran finale olimpico in Arena
Verona ha ricevuto elogi per la sicurezza durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, grazie a un’attenta organizzazione e a un’ampia presenza di forze dell’ordine. La città ha gestito con successo l’afflusso di migliaia di spettatori, garantendo un evento senza incidenti. Le strade sono state presidiate e i controlli rafforzati, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e festosa. La protezione dell’evento ha richiesto un impegno significativo da parte delle autorità locali.
Il successo della macchina organizzativa tra il coordinamento delle forze dell’ordine e l’impegno dei volontari durante la cerimonia di chiusura di Milano Cortina Dietro la magia delle celebrazioni si è mossa una macchina organizzativa imponente che, per mesi, ha visto centinaia di professionisti e volontari operare senza sosta dietro le quinte per gestire aspetti cruciali come la viabilità, la sicurezza, l’accoglienza e l'informazione. Questo sforzo straordinario è stato garantito da un coordinamento massiccio tra forze dell'ordine, polizia locale, dirigenti comunali, protezione civile e volontari. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Milano-Cortina, gran finale all’Arena tra spettacolo e misure di sicurezza: ci sarà anche la premier MeloniMilano-Cortina ha vissuto un evento importante, con la cerimonia di chiusura prevista domenica alle 20 all’Arena di Verona.
Leggi anche: Negramaro, gran finale all’Arena di Verona nel 2026: annunciata l’ultima data del tour "Una storia ancora semplice"
L’Arena di Verona è pronta per la chiusura delle Olimpiadi: “Beauty in Action” accende la città
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Verona promossa anche per la sicurezza del gran finale olimpico in Arena; Fino all’8 marzo a Casa Verona la mostra I Giusti Nello Sport; Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in diretta: Bolle incanta l'Arena, Malagò. L'Italia ha mantenuto la promessa. Spenti i bracieri, ovazione per Achille Lauro; Violenza di genere, medici e farmacisti a scuola per contrastarla.
A Verona tutto pronto, ecco lo show del gran finale all'ArenaIncanto e bellezza tra danza e musica, tra il classico di Roberto Bolle e la dance ultramoderna di Gabry Ponte, davanti agli occhi della premier Meloni e del presidente della Camera Fontana. ansa.it
Verona accoglie il container Vivo Bene Experience per le Olimpiadi Milano Cortina 2026Un percorso immersivo in piazza Cittadella promuove la prevenzione e gli stili di vita sani, tra sport, salute e valori di inclusione internazionale ... veronasera.it
Nella giornata di ieri – presso la suggestiva cornice di Casa Verona, situata nel vecchio arsenale cittadino – abbiamo inaugurato la mostra fotografica “I Giusti nello Sport”, promossa da Fondazione Gariwo in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Inver - facebook.com facebook