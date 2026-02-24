Verona ha ricevuto elogi per la sicurezza durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, grazie a un’attenta organizzazione e a un’ampia presenza di forze dell’ordine. La città ha gestito con successo l’afflusso di migliaia di spettatori, garantendo un evento senza incidenti. Le strade sono state presidiate e i controlli rafforzati, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e festosa. La protezione dell’evento ha richiesto un impegno significativo da parte delle autorità locali.

Il successo della macchina organizzativa tra il coordinamento delle forze dell’ordine e l’impegno dei volontari durante la cerimonia di chiusura di Milano Cortina Dietro la magia delle celebrazioni si è mossa una macchina organizzativa imponente che, per mesi, ha visto centinaia di professionisti e volontari operare senza sosta dietro le quinte per gestire aspetti cruciali come la viabilità, la sicurezza, l’accoglienza e l'informazione. Questo sforzo straordinario è stato garantito da un coordinamento massiccio tra forze dell'ordine, polizia locale, dirigenti comunali, protezione civile e volontari. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Milano-Cortina, gran finale all’Arena tra spettacolo e misure di sicurezza: ci sarà anche la premier MeloniMilano-Cortina ha vissuto un evento importante, con la cerimonia di chiusura prevista domenica alle 20 all’Arena di Verona.

Leggi anche: Negramaro, gran finale all’Arena di Verona nel 2026: annunciata l’ultima data del tour "Una storia ancora semplice"

L’Arena di Verona è pronta per la chiusura delle Olimpiadi: “Beauty in Action” accende la città

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Verona promossa anche per la sicurezza del gran finale olimpico in Arena; Fino all’8 marzo a Casa Verona la mostra I Giusti Nello Sport; Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026 in diretta: Bolle incanta l'Arena, Malagò. L'Italia ha mantenuto la promessa. Spenti i bracieri, ovazione per Achille Lauro; Violenza di genere, medici e farmacisti a scuola per contrastarla.

A Verona tutto pronto, ecco lo show del gran finale all'ArenaIncanto e bellezza tra danza e musica, tra il classico di Roberto Bolle e la dance ultramoderna di Gabry Ponte, davanti agli occhi della premier Meloni e del presidente della Camera Fontana. ansa.it

Verona accoglie il container Vivo Bene Experience per le Olimpiadi Milano Cortina 2026Un percorso immersivo in piazza Cittadella promuove la prevenzione e gli stili di vita sani, tra sport, salute e valori di inclusione internazionale ... veronasera.it

Nella giornata di ieri – presso la suggestiva cornice di Casa Verona, situata nel vecchio arsenale cittadino – abbiamo inaugurato la mostra fotografica “I Giusti nello Sport”, promossa da Fondazione Gariwo in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Inver - facebook.com facebook