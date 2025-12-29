Napoli Conte può sorridere | un suo big anticipa il rientro!

Dopo la vittoria in campionato e la Supercoppa italiana, il Napoli si concentra sulla gestione degli infortuni e sul futuro. Un membro importante della squadra di Conte ha annunciato il suo rientro, offrendo ottimismo e speranza per le prossime sfide. La squadra continua a lavorare con attenzione, mantenendo un equilibrio tra obiettivi e le criticità legate alla rosa.

Archiviata la Supercoppa italiana, il successo contro la Cremonese in campionato e il 2025, il Napoli guarda ora al futuro e a quella situazione infortuni sempre delicata e da tenere in considerazione. Ma tra questi potrebbe esserci una possibile svolta. Stiamo parlando di Frank Zambo Anguissa, che potrebbe tornare presto a disposizione di Antonio Conte. Anguissa torna a disposizione? Il camerunense mette nel mirino Sassuolo. È fermo ormai dallo scorso 12 novembre, da quell’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra rimediato durante il ritiro con il suo Camerun. Ma ora quello stop fa già parte del passato, con il 99 azzurro pronto a tornare a piena disposizione di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte può sorridere: un suo big anticipa il rientro! Leggi anche: Napoli, Conte può sorridere: recuperato un big in vista della Roma Leggi anche: Conte può sorridere: Buongiorno e Politano pronti al rientro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, Conte sorride: Lobotka e Gutierrez recuperati, arriva anche Romelu Lukaku - La situazione infortuni in casa Napoli continua a tenere banco in vista della trasferta contro l'Udinese, con Antonio Conte chiamato ancora una volta a ... dailynews24.it Monologo Napoli: Hojlund devastante, ma altri due azzurri fanno sorridere Conte - La compagine di Antonio Conte, contro la Cremonese, ha dominato in lungo e in largo contro la malcapitata Cremonese di Nicola. msn.com

Napoli, ritorno al futuro. Il Mattino: "Così Conte è tornato a sorridere in sole 3 settimane" - "Ritorno al futuro" è il titolo che si legge nella prima pagina de Il Mattino oggi in edicola in merito al Napoli di Conte. tuttomercatoweb.com

Duello a distanza: SI RIACCENDE NAPOLI-INTER Dalle parole di Conte alla risposta di Chivu, passando per la frase di Marotta pre Atalanta-Inter "IL NAPOLI RESTA LA FAVORITA": cosa ne pensate #SSCNapoli #Conte #Marotta x.com

L’intera narrazione di Antonio Conte sul Napoli che è inferiore alla Juventus, all’Inter e al Milan è ridimensionata dalla realtà dei conti e degli investimenti. E il tecnico, al netto del suo personaggio e delle comprensive strategie di comunicazione, non ha scuse. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.